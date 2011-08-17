-Galatasaray Keita ile görüşüyor İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Galatasaray, Fildişi Sahilli eski futbolcusu Abdul Kader Keita'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncu ve Katar'ın All Sadd Kulübü ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Abdul Kader Keita ve kulübü All Sadd ile futbolcunun geçici transferi için resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.