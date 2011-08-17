T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Keita ile görüşüyor İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 15:36

-Galatasaray Keita ile görüşüyor İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Galatasaray, Fildişi Sahilli eski futbolcusu Abdul Kader Keita'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncu ve Katar'ın All Sadd Kulübü ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Abdul Kader Keita ve kulübü All Sadd ile futbolcunun geçici transferi için resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24