Galatasaray kazandı ama...

T24 - Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tek golle kazandı. Ancak Bursa ve Kadıköy'den beklediği haberleri alamayınca, rotasını bir kez daha UEFA Avrupa Ligi olarak belirlemek zorunda kaldı.





Galatasaray'da gözler Olimpiyat Stadı'ndaydı, ama Kadıköy ve Bursa'da oynanan maçlarda alınacak sonuçlar daha büyük önem taşıyordu. Lider Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Bursaspor, rakipleri karşısında takılmadı. Böylece sarı-kırmızılı takımın tek gollü galibiyeti, mucizenin gerçekleşmesi için yeterli olmadı. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansı matemetiksel olarak da biten Galatasaray, ligin son iki haftasında UEFA Avrupa Ligi'nde daha az eleme oynamak için mücadele verecek.





Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Frank Rijkaard, İstanbul Belediye karşısına sürpriz bir kadro sürdü. Bu sezon ilk kez bir maça çift forvetle çıkan Hollandalı teknik adam, kendisinin transfer ettirdiği Giovani dos Santos'u da yanında tuttu. Baros-Jo ikilisinin birlikte forma şansı bulması, Cimbom'un kazanmaktan başka düşüncesi olmadığını gösteriyordu. Kırmızı kart cezalısı Lucas Neill'ın yerine Emre Güngör'ün görev alması ise Servet'in tamamen gözden düştüğünü kanıtlıyordu.





Maçın başında ev sahibi ekip, rakip savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yarattı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başından beri en büyük zaafını bir kez daha sahnelemekten çekinmedi. Abdullah Avcı da dersine iyi çalıştığını gösteriyordu. Efe'yle iki net fırsatı değerlendiremeyen Belediye'nin hızını, 23. dakikada Baros'un golü kesti. Savunmada Neill-Hakan Balta'nın performasını arayan sarı-kırmızılılar, aradığı golü ilk yarım saatte bulunca rahat bir nefes aldı.





Çek yıldızın forma giymediği 4,5 ayda kabus gören Cimbom, Baros'un ne kadar önemli bir futbolcu olduğunun bir kez daha farkına varmış olmalı. Efe'nin kaçırdığı pozisyonun benzerini 2 dakika sonra yakalayan Çek futbolcu, rakibinin yaptığının aksine topu filelerle buluşturmasını bildi. Golde müthiş bir derinlemesine pas gönderen Sabri'nin katkısı büyüktü. Zaten Baros, ağları sarstıktan sonra takım arkadaşının hakkını verdi.





Galatasaray'da gözler Olimpiyat Stadı'ndaydı, ama Kadıköy ve Bursa'da oynanan maçlarda alınacak sonuçlar daha büyük önem taşıyordu. Lider Fenerbahçe ile ikinci sıradaki Bursaspor, rakipleri karşısında takılmadı. Böylece sarı-kırmızılı takımın tek gollü galibiyeti, mucizenin gerçekleşmesi için yeterli olmadı. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansı matemetiksel olarak da biten Galatasaray, ligin son iki haftasında UEFA Avrupa Ligi'nde daha az eleme oynamak için mücadele verecek.





Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Frank Rijkaard, İstanbul Belediye karşısına sürpriz bir kadro sürdü. Bu sezon ilk kez bir maça çift forvetle çıkan Hollandalı teknik adam, kendisinin transfer ettirdiği Giovani dos Santos'u da yanında tuttu. Baros-Jo ikilisinin birlikte forma şansı bulması, Cimbom'un kazanmaktan başka düşüncesi olmadığını gösteriyordu. Kırmızı kart cezalısı Lucas Neill'ın yerine Emre Güngör'ün görev alması ise Servet'in tamamen gözden düştüğünü kanıtlıyordu.





Maçın başında ev sahibi ekip, rakip savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yarattı. Sarı-kırmızılı takım, sezon başından beri en büyük zaafını bir kez daha sahnelemekten çekinmedi. Abdullah Avcı da dersine iyi çalıştığını gösteriyordu. Efe'yle iki net fırsatı değerlendiremeyen Belediye'nin hızını, 23. dakikada Baros'un golü kesti. Savunmada Neill-Hakan Balta'nın performasını arayan sarı-kırmızılılar, aradığı golü ilk yarım saatte bulunca rahat bir nefes aldı.





Çek yıldızın forma giymediği 4,5 ayda kabus gören Cimbom, Baros'un ne kadar önemli bir futbolcu olduğunun bir kez daha farkına varmış olmalı. Efe'nin kaçırdığı pozisyonun benzerini 2 dakika sonra yakalayan Çek futbolcu, rakibinin yaptığının aksine topu filelerle buluşturmasını bildi. Golde müthiş bir derinlemesine pas gönderen Sabri'nin katkısı büyüktü. Zaten Baros, ağları sarstıktan sonra takım arkadaşının hakkını verdi.







İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - GALATASARAY: 1







Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Orkun Aktaş



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Rızvan, Cesario (Dk. 17 Can), Metin, Ekrem, Ali Güzeldal (Dk. 59 İbrahim Akın), Efe (Dk. 79 Okan), Abdülkadir, Gökhan Süzen, Tevfik, İskender



Galatasaray: Aykut, Sabri, Emre Güngör, Hakan, Caner, Mehmet Topal, Keita, Elano (Dk. 44 Ayhan), Arda (Dk. 68 Mustafa), Jo, Baros (Dk. 88 Kewell)



Gol: Dk. 23 Baros (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Güngör, Dk. 54 Ayhan, Dk. 89 Jo (Galatasaray), Dk. 32 Metin, Dk. 34 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)