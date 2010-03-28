Galatasaray kazanan Polat oldu

T24- Galatasaray Kulübü başkanlık seçiminde oyların 2 bin 944'unu alan Adnan Polat, yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, toplam 24 sandıkta kullanılan oyların, 2944’ünü Adnan Polat, 2290’ını ise Adnan Öztürk aldı ve Polat rakibine 654 oy fark atmayı başardı.



Toplam 5234 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, 43 oy geçersiz kabul edildi. Seçimde sandıklara göre oy dağılımı şöyle oldu:

Sandık Polat Öztürk Geçersiz

------ ----------- ------------ --------

1 152 66 -

2 132 57 2

3 146 80 3

4 133 88 1

5 124 108 1

6 127 96 2

7 115 99 -

8 122 101 2

9 101 104 -

10 115 104 1

11 95 116 -

12 91 109 1

13 105 102 1

14 106 95 4

15 135 76 6

16 115 101 -

17 164 71 1

18 143 76 2

19 127 81 5

20 133 88 2

21 130 103 4

22 114 123 2

23 94 128 3

24 125 118 -

Toplam: 2944 2290 43





Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona ererken, başkan Adnan Polat, üyelere teşekkür konuşmasıyaptı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, seçimi sonuna kadar takip eden taraftarlarının alkışlarıyla kürsüye gelen Polat, uzun ve yorucu bir gün olduğunu aktarırken, çok zorlu bir haftanın devam ettiğini söyledi. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yarın hem Teknosa Basketbol Bayanlar Türkiye Kupası’nda, hem de Turkcell Süper Lig’de karşılaşacağını anlatan Polat, pazartesi günü de çok önemli bir sponsorluk anlaşmasını duyuracaklarını söyledi.

Seçimlerde oy farkının daha fazla olacağını tahmin ettiğini, ancak mevcut durumdan gereken mesajı aldıklarını anlatan başkan Polat, Adnan Öztürk ve arkadaşlarını da Galatasaray için birlikte çalışmaya davet etti. Polat, kongrenin sonunda yönetim kurulu üyelerini de kürsüye davet ederek, birlikte poz verdi. Saat 10.00’da başlayan kongre, yaklaşık 14 saatlik maratonun ardınan sona erdi.

ADNAN POLAT'ıIN LİSTESİ



Yiğit Şardan, Cemal Özgörkey, Murat Yalçındağ, Ali Haşhaş, Haldun Üstünel, Işın Çelebi, Mehmet Helvacı, Selim Sayılgan, Emir Sarıgül, Hakan Üstünberk, Vedat Eşkinat, Doğan Yalçınkaya, Yalçın Orhon, Taner Aşkın, İbrahim Çağlar.