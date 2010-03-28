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Spor

Galatasaray kazanan Polat oldu

Galatasaray Kulübü başkanlık seçiminde oyların 2 bin 944'unu alan Adnan Polat, yeniden başkanlığa seçildi.

28 Mart 2010 02:00

T24-  Galatasaray Kulübü başkanlık seçiminde oyların 2 bin 944'unu alan Adnan Polat, yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, toplam 24 sandıkta kullanılan oyların, 2944’ünü Adnan Polat, 2290’ını ise Adnan Öztürk aldı ve Polat rakibine 654 oy fark atmayı başardı.

        
Toplam 5234 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, 43 oy geçersiz kabul edildi. Seçimde sandıklara göre oy dağılımı şöyle oldu:

 

         Sandık  Polat       Öztürk    Geçersiz

         ------     -----------    ------------    --------

         1             152             66             -

         2             132             57             2

         3             146             80             3

         4             133             88             1

         5             124            108             1

         6             127             96             2

         7             115             99             -

         8             122            101             2

         9             101            104             -

         10            115            104             1

         11             95            116             -

         12             91            109             1

         13            105            102             1

         14            106             95             4

         15            135             76             6

         16            115            101             -

         17            164             71             1

         18            143             76             2

         19            127             81             5

         20            133             88             2

         21            130            103             4

         22            114            123             2

         23             94            128             3

         24            125            118             -

         Toplam:      2944           2290            43

 

 
 
Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona ererken, başkan Adnan Polat, üyelere teşekkür konuşmasıyaptı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, seçimi sonuna kadar takip eden taraftarlarının alkışlarıyla kürsüye gelen Polat, uzun ve yorucu bir gün olduğunu aktarırken, çok zorlu bir haftanın devam ettiğini söyledi. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yarın hem Teknosa Basketbol Bayanlar Türkiye Kupası’nda, hem de Turkcell Süper Lig’de karşılaşacağını anlatan Polat, pazartesi günü de çok önemli bir sponsorluk anlaşmasını duyuracaklarını söyledi.

         Seçimlerde oy farkının daha fazla olacağını tahmin ettiğini, ancak mevcut durumdan gereken mesajı aldıklarını anlatan başkan Polat, Adnan Öztürk ve arkadaşlarını da Galatasaray için birlikte çalışmaya davet etti.  Polat, kongrenin sonunda yönetim kurulu üyelerini de kürsüye davet ederek, birlikte poz verdi. Saat 10.00’da başlayan kongre, yaklaşık 14 saatlik maratonun ardınan sona erdi.

 ADNAN POLAT'ıIN LİSTESİ

 Yiğit Şardan, Cemal Özgörkey, Murat Yalçındağ, Ali Haşhaş, Haldun Üstünel, Işın Çelebi, Mehmet Helvacı, Selim Sayılgan, Emir Sarıgül, Hakan Üstünberk, Vedat Eşkinat, Doğan Yalçınkaya, Yalçın Orhon, Taner Aşkın, İbrahim Çağlar.

 

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