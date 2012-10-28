Galatasaray Kayseri'yi ilk yarıda yıktı

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

TT Arena'da oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 7. dakikada Umut, 32. dakikada Cris ve 36. dakikada Burak kaydetti.

İlk yarı:

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Kayserispor arasındaki mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Hamit Altıntop ile paslaşarak ceza alanına giren Umut Bulut, bu futbolcunun yaptığı ortaya iyi yükselerek güzel bir kafa vuruşuyla takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada Salih Dursun’un sağdan kale önüne gönderdiği topu Galatasaray savunmasında Cris uzaklaştırırken, ceza alanı içinde Engin Bekdemir, meşin yuvarlağı önünde buldu. Ancak bu oyuncunun şutunda top yandan auta çıktı.

14. dakikada Selçuk İnan’ın pasıyla topla buluşup soldan ceza alanına giren Burak Yılmaz’ın rakibinin baskısı altındaki vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Selçuk İnan’ın ortaladığı topa savunmanın arasında yükselen Cris’in kafa ile vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Hamit Altıntop’un pasıyla sağdan ceza alanına giren Eboue topu kale önündeki Burak Yılmaz’a gönderdi. Burak’ın dokunuşunda sonra meşin yuvarlak, savunmada müdahale etmek isteyen Berkay Tolga Dabanlı’ya da çarparak kornere gitti.

30. dakikada Amrabat’ın soldan kaleye doğru gönderdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran ön direkte kornere çeldi.

32. dakikada Galatasaray’da Selçuk İnan sol çaprazda kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullandı. Selçuk’un kale içine ortaladığı topu, savunmanın arasından iyi sıyrılan Cris kafayla filelere gönderdi: 2-0.

36. dakikada Selçuk İnan’ın yerden Kayserispor savunmasının ortasına doğru gönderdiği topu alan Burak Yılmaz, kaleye doğru ilerleyip güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı Galatasaray adına 3. kez filelerle buluşturdu: 3-0.

43. dakikada ceza alanı içinde Umut Bulut’un pasıyla topla buluşan Amrabat’ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı:

54. dakikada Malik Deniz Fathi’den çaldığı topla ceza alanına giren Yekta Kurtuluş’un yaptığı vuruşta, kalesinden zamanında çıkarak rakibinin açısını kapatan Ertuğrul Taşkıran’a çarpan top kornere çıktı.

60. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına giren Eboue’nin savunmanın arasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Eboue sağdan ceza alanına getirip kale önüne gönderdiği topa Burak Yılmaz yetişemezken, arka direkte Umut Bulut’un yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere göndererek tehlikeyi önledi.

72. dakikada topla sağdan ceza alanına giren Burak Yılmaz’ın yerden vuruşunda, kaleci Ertuğrul, topu kontrol etti.

90 2. dakikada sağdan hızla rakip kaleye doğru ilerleyen Amrabat ceza alanı önüne doğru gelirken, müsait durumdaki Burak Yılmaz’ı gördü. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, topu yandan auta gönderdi.

Karşılaşma Galatasaray’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Galatasaray: 3 - Kayserispor: 0

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mustafa İspiroğlu

Galatasaray: Muslera, Eboue, Cris, Dany, Riera, Hamit Altıntop (Dk. 70 Sabri Sarıoğlu), Selçuk İnan (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), Yekta Kurtuluş, Amrabat, Umut Bulut (Dk. 77 Emre Çolak), Burak Yılmaz

Kayserispor: Ertuğrul Taşkıran, Steinsson, Berkay Tolga Dabanlı, Malik Deniz Fathi, Erdal Akdarı, Engin Bekdemir (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Abdullah Durak, Riveros, Salih Dursun (Dk. 68 Cleyton), Mouche (Dk. 39 Ömer Bayram), Bobo

Goller: Dk. 7 Umut Bulut, Dk. 32 Cris, Dk. 36 Burak Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 15 Salih Dursun, Dk. 75 Bobo (Kayserispor)