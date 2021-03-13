Galatasaray, Kayseri deplasmanında 3 golle kazandı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında geride bıraktığımız iki haftada beş puan kaybeden Galatasaray, Kayseri deplasmanında üç puanı 3-0'lık skorla aldı.

Fatih Terim'in takımını galibiyete taşıyan goller 44'te Radamel Falcao'dan ile 81 ve 89'da Henry Onyekuru'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında iki gol atan Falcao böylece bu sezon ilk 11'de başladığı yedi maçta sekiz gole ulaşmış oldu.

Ligde sekiz golü bulunan Falcao bu gollerin tamamını ilk 11'de oynadığı maçlarda attı.

Bu skorun ardından Galatasaray puanını 61'e yükseltti ve bir maçı eksik lider Beşiktaş ile arasındaki farkı iki puana indirdi.

Geride bıraktığımız iki haftada aldığı iki galibiyetle alt sıralardan biraz olsun uzaklaşan Kayserispor ise 31 puanda kaldı.