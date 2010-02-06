Galatasaray, Kayseri'de 2 puan bıraktı

T24 -

KAYSERİSPOR:0 - GALATASARAY:0

Maçtan dakikalar

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, ara transfer döneminin başından beri gündemde olan Ali Turan konusu ile "kasap futbolcu" gerginliğinin gölgesinde başladı. İki takım da ilk dakikalardaki hırslı mücadeleleriyle "bol gollü bir akşam" yaşatacakları görüntüsünü verse de, forvetsiz bir takım ile yetenekli ayakları sınırlı bir takım ne yapacaksa onu yapabildiler. Galatasaray, forvetsizliğin nelere yol açacağını bir kez daha hissetti ve Kadir Kas Stadı'ndaki 0-0'lık sessizliği bozmayı başaramadı.NTV'nin haberine göre ligin flaş takımlarından Kayserispor saha ve seyirci avantajını kullanmak isterken, konuk ekip önemli oyuncularından yoksun çıkmıştı sahaya. Aslında 'eksik' yorumunun ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık. Çünkü sahada Elano, Arda, Giovani dos Santos, Lucas Neill ve Keita'lı bir takım vardı.Kayserispor'un en etkili ismi Cangele, Galatasaray'ın ise Neill ve Emre Güngör olduğu düşünüldüğünde, sarı-kırmızılı takımın beklenen performansı sergileyemediği ortaya çıkıyor. Galatasaray, ilk yarının son 10 dakikası ve maçın son 15 dakikası dışında 3 puanı hakedecek bir oyun ortaya koyamadı. Yarım saat 10 kişi oynayan Kayserispor'un tamanen kontratağa dönmesi ara transferde imza attırılan Neill'in etkili futbolu olmasa, Kayseri temsilcisi sahadan 3 puan sevinciyle de ayrılabilirdi.Elinde kalan tek forvet Nonda'yı gönderen, 4 aylığına gelen Jo'nun sakatlığıyla sarsılan, yıldızları Harry Kewell ve Milan Baros'tan üst üste kötü haberler alan bir takımda, "Rijkaard ne yapsın?" sorusuna yanıt bulmakta zorluk çekiliyor. Ancak zayıf fizik gücüne rağmen Santos'tan oyunun kaderini değiştirmesini beklemek ve ileri uçta başarılı olamadığını bile bile Arda'dan forvette yararlanmak da kafa karıştırıyor. Emre Çolak'ı 85'te oyuna alarak genç oyuncuya 'kurtarıcı' görevi yüklemek ise ayrı bir olay.Kayserispor cephesinde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın müthiş bir takım kurduğu gerçeğini görmezden gelmek haksızlık olur. Ev sahibi, uzun süre 10 kişi oynamasına karşın mücadele açısından hiç geri düşmedi. Gol krallığında zirvedeki Makukula hayal kırıklığı yaşatsa da 'ikinci adam' eksikliği fazlasıyla hissedildi. Makukula ile top buluşturmakta zorluk çekmeyen Kayserispor, Portekizli oyuncudan seken toplardan hiç yararlanamadı. Cangele'nin yaptıkları sarı-kırmızılı savunmaya oldukça zor anlar yaşattı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir HasTolga Özkahya, Adil Sinem, Gökhan MemişoğluSouleymanou, Serdar, Bayram, Aydın, Hakan Aslantaş, Gökhan Emreciksin (Dk. 65 Hasan Ali Kaldırım), Saidou, Abdullah, Mehmet Eren (Dk.82 Savaş), Cangele, Makukula (Dk.78 Ömer Şişmanoğlu)Leonardo Franco, Emre Güngör, Uğur, Elano Blumer, Arda, Abdel Kader Keita, Neill, Mehmet Topal (Dk.78 Barış), Mustafa Sarp, Dos Santos (Dk. 85 Emre Çolak), CanerDk. 14 Hakan Aslantaş, Dk. 32 Aydın Toscalı (Kayserispor), Dk. 32 Emre Güngör, Dk. 62 Caner (Galatasaray)Dk. 64 Hakan Aslantaş ( Kayserispor)19. dakikada Abdullah, kendi yarı alanından getirdiği topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Kaleci Franco'yla karşı karşıya kalan Abdullah'ın vuruşunda, Neill son anda araya girdi.22. dakikada Kayserispor yine etkili geldi. Saidou'nun ortasında kaleci Leo Franco topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa hareketlenen ceza sahası içindeki Serdar'ın ilk vuruşu Mehmet Topal'dan döndü, ikinci vuruşunda ise top üstten auta gitti.37'de Galatasaray ilk etkili atağını gerçekleştirdi. Elano'nun pasında topla buluşan Arda, sol çaprazdan ceza sahasına giren Giovani dos Santos'u iyi gördü. Brezilyalı futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı, ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.43'te Arda'nın şık röveşatası ceza sahası içindeki Neill'in önünde kaldı. Sağ çaprazdaki bu futbolcu, gelişine çok sert vurdu. Kayserispor savunması gole izin vermedi.Karşılaşmanın et net pozisyonu 45+1'de yaşandı. Keita'nın ceza sahasına gönderdiği uzun pası Mustafa Sarp kafayla penaltı noktasına indirdi. Bomboş durumdaki Arda'nın vuruşu çerçeveyi tutmadı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.47. dakikada Cangele sol kanattan son çizgiye kadar indi. Arjantinli oyuncunun içeriye çevirdiği topa son anda Uğur ayak koydu.Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Kayserispor 10 kişi kaldı. Keita'ya arkadan sert bir faul yapan Hakan Aslantaş, ikinci sarıdan kırmız kartla oyun dışında kaldı.73'te Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Uğur, ceza alanında bomboş pozisyondaki Elano'ya güzel bir pas verdi. Brezilyalı futbolcunun şutu savunmadan kornere gitti.74. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Eren, Emre Güngör'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kaysersiporlu futbolcu penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.84. dakikada Serdar'ın ceza sahasına gönderdiği top Lucas Neill'i geçti. İyi yer tutan Emre Göngör, Kayserispor'u golle burun buruna getiren pozisyonu kornerle sonlandırdı.Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılma şansını ise 88. dakikada kullanamadı. Maçın en kritik anında Elano'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Çolak, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, ama kaleci Soleymanou gole izin vermedi.