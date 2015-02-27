Galatasaray zirveyi bırakmadı: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, SAİ Kayseri Erciyesspor'u konuk etti.

İlk yarısı Umut Bulut ve Vleminckx'in attığı gollerle 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Chedjou'nun kafa vuruşuyla üstünlüğü elde eden Galatasaray, 2-1'lik galibiyeti ulaştı.

Mücadelenin 90. dakikasında Sneijder'la bir gol daha bulan sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı puanı kazandı.

Galatasaray bu sonuçla geçen hafta yükseldiği liderlik zirvesini de bırakmadı. Sarı-kırmızılılar 23. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek

İki takımın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Sabri, Koray, Chedjou, Olcan, Hamit, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Umut

SAİ Kayseri Erciyesspor: Zülküf, Caner, John Boye, Diakathe, Anıl, Cenk Ahmet, Murat Yıldırım, Yasin, Drenthe, Serdar Gürler, Vleminckx

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Karşılaşma Galatasaraylı futbolcuların vuruşu ile başladı.

2. dakikada Kayseri Erciyesspor'un kullandığı köşe atışından sonuç gelmedi.

5. dakikada Galatasaray, Umut Bulut'un kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray Umut Bulut'un attığı golle mücadelede 1-0 öne geçiyor. Sabri Sarıoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bruma topla birlikte bir kaç metre ilerledikten sonra çok sert bir vuruş çıkarıyor. Kaleci Zülküf Özer'den seken topu iyi takip eden Umut Bulut yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderiyor.

7. dakikada Wesley Sneijder'in pasıyla ceza sahası sol yan çizgisinde topla buluşan Yasin Öztekin, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen arkadaşı Olcan Adın'ı görüyor. Olcan Adın'ın topun gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta gidiyor. Galatasaray baskısını giderek arttırıyor.

10. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kaleyi düşünenen Wesley Sneijder'in vuruşunda top az farkla sağ kale direğinin dibinden dışarı gidiyor.

11. dakikada Royston Drenthe'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahası içi sağ çaprazda Cenk Ahmet Alkılıç topla buluşuyor. Topu kontrol edip sağ ayağının dışıyla uzak kale direğine doğru vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera bu pozisyonda da gole izin vermiyor.

13. dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına Wesley Sneijder geliyor. Wesley Sneijder'in vuruşunda top az farkla üstten auta gidiyor. Wesley Sneijder'in vuruşu Galatasaray taraftarını heycanlandırıyor.

17. dakikada orta alanda sağ kanattan atılan derinlemesine pasla bir anda topla birlikte sağ kanatta yalnız kalan Bruma süratle ceza sahasına girdikten sonra kaleci Zülküf Özer ile karşı karşıya kalıyor. Bruma'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş kaleciyi geçip kaleye yöneliyor ancak Caner Osmanpaşa kafayla topu çizgi üzerinde uzaklaştırmayı başarıyor. Galatasaray mutlak bir gol şansından yararlanamıyor.

19. dakikada Selçuk İnan'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut topu kontrol edip vuruşunu yapıyor. John Boye'a çarpan top altıpasın önünde sekiyor ve sonrasında Pape Diakhate topu kornere gönderiyor. Galatasaray ikinci gole bir kez daha yaklaşıyor.

22. dakikada SAİ Kayseri Erciyesspor yarı alanında sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Bruma rakibi Royston Drenthe'yi arkadan yaptığı müdahale ile yere düşürüyor ve Tolga Özkalfa oyunu durduruyor.

25. dakikada Wesley Sneijder'den aldığı pasla ceza sahası dışı kaleyi tam cepheden gören bir noktada topun sahibi olan Hamit Altıntop topla bir süre bekledikten sonra önünü açıp kaleyi düşünüyor. Çok sert gelen topu kaleci Zülküf Özer son anda parmaklarının ucuyla kornere göndermeyi başarıyor.

31. dakikada konuk ekip Kayseri Erciyesspor Vleminckx'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kayseri Erciyesspor Björn Vleminckx'in attığı golle karşılaşmada durumu 1-1'e getiriyor. Royston Drenthe'nin ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan attığı havadan pasa Björn Vleminckx hareketleniyor. Altıpasın gerisinde sağ çaprazda topun gelişine düzgün vuruyor ve topu ağlara gönderiyor.

36. dakikada Hakem Tolga Özkalfa bu dakikalarda karşılıklı fauller nedeniyle oyunu sık sık durdurmak zorunda kalıyor.

38. dakikada Kayseri Erciyesspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

39. dakikada Barış Memiş doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top farklı şekilde auta gidiyor.

42. dakikada, Sol kanattan atağa katılan Selçuk İnan müsait durumdaki arkadaşı Wesley Sneijder'e güzel bir pas çıkarıyor. Geriden gelen Wesley Sneijder topu kontrol eder etmez yerden uzak kale direği dibine doğru vuruşunu yapıyor ancak istediği gibi vuramayınca top farklı şekilde sahayı terkediyor.

45. dakikada Sabri'nin yaptığı orta Kaleci Zülfikar Özer'de kalıyor.

45. dakikada hakem Tolga Özkalfa ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor. Skor 1-1.

45. dakika 2. yarı Kayseri Erciyesspor'un vuruşu ile başladı.

46. dakikada ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Royston Drenthe santradan doğrudan kaleyi düşünüyor fakat top kaleyi bulmuyor.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, Wesley Sneijder ile paslaştıktan sonra yerden vuruşunu yapıyor ancak savunmada Murat Yıldırım'a çarpan top kornere gidiyor.

53. dakikada Chedjou'nun kafa vuruşuyla Galatasaray 2-1 öne geçiyor.

Galatasaray, Aurelien Chedjou'nun attığı golle karşılaşmada yeniden öne geçiyor. SAİ Kayseri Erciyesspor yarı alanında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geliyor. Selçuk İnan'ın arka direğe doğru gönderdiği kavisli topa altıpasın sol çaprazında bulunan Aurelien Chedjou kaleye sırtı dönük bir şekilde iyi yükseliyor ve kafayla kaleci Zülküf Özer'in üstünden topu ağlara gönderiyor.

57. dakikada Galatasaray hızlı hücuma çıkmak isterken ceza sahası içerisinde Serdar Gürler rakibi Olcan Adın'a hava topu mücadelesinde faul yapıyor ve Tolga Özkalfa oyunu durduruyor. Bu faulün ardından Galatasaraylı oyuncular hakeme avantajı kestiği yönünde serzenişte bulunuyor.

59. dakikada Koray Günter'in savunmadan attığı uzun pasla ceza sahası sol yan çizgisinde topla buluşan Wesley Sneijder, Yasin Öztekin ile paslaştıktan sonra tekrar topun sahibi oluyor. Topu sağ ayağına alıp uzak kale direğine doğru vuruşunu yapıyor ancak istediği vuruşu gerçekleştiremeyince top kaleci Zülküf Özer'in üzerine gidiyor.

65. dakikada Kayseri Erciyesspor kendi ceza sahası içinde riskli paslaşmalar yapıyor. Bu paslaşmaların sonunda top ceza sahası dışına açılıyor ve araya giren isim Sabri Sarıoğlu oluyor. Topla birlikte ceza sahasına doğru hareketlenen Sabri Sarıoğlu müsait durumdaki arkadaşı Bruma'yı ilk pozisyonda tercih etmeyince attığı pas sonrasında rakip oyuncularda kalıyor. Galatasaray önemli bir gol şansından yararlanamıyor.

74. dakikada topla birlikte ceza yayına doğru hareketlenen Bruma, rakibi Anıl Karaer'in arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kalıyor ve Galatasaray çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

76. dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına Selçuk İnan ve Wesley Sneijder geliyor. Selçuk İnan vurmayı tercih ediyor ve vuruşunda top baraja çarpıp kornere gidiyor.

77. dakikada Wesley Sneijder'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alex Telles, topla birlikte kaleye yaklaştıktan sonra çok sert vuruyor ancak kaleci Zülküf Özer gole izin vermiyor. Galatasaray üçüncü gole yaklaşıyor.

82. dakikada ceza yayının hemen solundan Wesley Sneijder'in sert şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor. Galatasaray, Wesley Sneijder ile gole çok yaklaşıyor.

84. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrasında Emre Çolak'ın çıkardığı pasa Wesley Sneijder gelişine vuruyor ancak bu kez kaleci gole izin vermiyor.

90. dakikada Sneijder, Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren golü attı.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in attığı golle farkı ikiye çıkarıyor. Alex Telles'in Pape Diakhate ile girdiği ikili mücadele sonrasında boşta kalan topu Wesley Sneijder kapıyor. Topla birlikte ceza sahasına giren Wesley Sneijder vuruşunu yapıyor. Kaleci Zülküf Özer'den seken top bir kez daha Wesley Sneijder'in önünde kalıyor ve altıpasın sol yan çizgisinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluşuyor.

Karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.