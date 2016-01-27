Galatasaray, Kastamonu karşısında yedekleriyle güldü; 4-1

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, Kastamonuspor 1966'yı 4-1 yendi.

Galatasaray, grubu 16 puanla ilk sırada tamamlayarak, son 16 takımın mücadele edeceği tura yükseldi.

10. dakikada Galatasaray, Kastamonuspor 1966 karşısına öne geçti. Sağdan Emre Çolak'ın kullandığı kornerde, Umut Bulut'un topuğuyla arkaya bıraktığı topu kale önünde müsait durumdaki Sinan Gümüş ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Linnes'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Hasan Sürmeli meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Emre Çolak'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

41. dakikada Galatasaray konuk ekip karşısında farkı 2'ye çıkardı. Umut Bulut'un pasıyla soldan hareketlenen Yasin Öztekin'in ortasında, altıpas önünde Sinan Gümüş düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

45. dakikada Galatasaray, Sinan Gümüş'le bir kez daha golle buluştu. Linnes'in pasıyla topu önüne alan Sinan Gümüş, ceza sahasına girer girmez yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

52. dakikada Yasin Öztekin'in ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Kastamonuspor 1966 savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

55. dakikada Galatasaray, 4. golüne ulaştı. Sağdan Rodriguez'in yaptığı ortada, arka direkte Jem Paul Karacan kafayla topu ağlara gönderdi: 4-0.

72. dakikada Kastamonuspor 1966, farkı 3'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Fatih Özçelik, savunmadan sıyrılıp sol çaprazdan uzak köşeye şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1.

80. dakikada Mustafa Demir'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Muhammet Çoban, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu topu ayağından fazla açınca, Galatasaray kalecisi Eray İşcan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

83. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla Kastamonuspor 1966 ceza sahasına kadar giren Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Hasan Sürmeli'den dönen top taca çıktı.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray: 4 - Kastamonuspor 1966: 1

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Barış Çardaklı, Ogün Kamacı

Galatasaray: Eray İşcan, Tarık Çamdal (Dk. 46 Jem Paul Karacan), Koray Günter, Chedjou, Carole, Rodriguez, Emre Çolak, Linnes, Sinan Gümüş (Dk. 57 Olcan Adın), Yasin Öztekin, Umut Bulut

Kastamonuspor 1966: Hasan Sürmeli, Müslüm Aydoğan, Yusuf Orhan, Mustafa Demir, Faruk Öcal, Cabir Coşar, Hüseyin Bak, Uğur Çelik (Dk. 59 Taner Yalçın), Halil Çelik (Dk. 46 Salim Uzun), Fatih Özçelik, Batuhan Er (Dk. 74 Muhammet Çoban)

Goller: Dk. 10, 41 ve 45 Sinan Gümüş, Dk. 55 Jem Paul Karacan (Galatasaray), Dk. 72 Fatih Özçelik (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: Dk. 6 Tarık Çamdal (Galatasaray), Dk