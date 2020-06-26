Galatasaray, Kasımpaşa'nın süper ikilisini buluşturmaya çalışıyor

Galatasaray, Mbaye Diange'nin yanına Trezeguet'yi getirmek için harekete geçti! Sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere’de kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa’yla Mısırlı yıldız için temasa geçecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Belçika'da Club Brugge'da kiralık forma giyen ancak varlık gösteremeyen Mbaye Diagne, Süper Lig'de sezonun bitmesiyle Cimbom'a dönecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 28 yaşındaki Senegalli forvetin eski performansına ulaşması için eski takım arkadaşı Mısırlı Trezeguet ismini masaya yatırdı.

Geçen sezon Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan Trezeguet, Premier Lig'de tutunamadı. Villa'nın da küme düşme olasılığının yüksek olması sebebiyle Trezeguet, Süper Lig'e dönebilir. Cimbom, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İki futbolcunun Kasımpaşa'daki döneminde Diagne, 36 maçta 32 gol atarak zirve yapmıştı. Trezeguet de 71 maçta forma giymiş ve 25 gol-18 asistle oynamıştı.