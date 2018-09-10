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Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 5'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti

10 Eylül 2018 22:36

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 5\'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilkinde üst kuvvet ve her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yapılan aerob koşuları gerçekleştirildi. Sabah antrenmanı, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmayla başlandı. Sonrasında beşe iki dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümde oyunsal formda yediye yedi dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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