Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

SERHAN TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Galatasaray\'ın Fransız forveti Gomis izinli olduğu için antrenmanda yer almadı. Gomis\'in akşam saatlerinde İstanbul\'a geleceği ve tesislerde bireysel çalışma yapacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Fernando ile Denayer de idmana çıkmadı. Fernando\'nun yarın veya cumartesi günü İstanbul\'a dönmesi bekleniyor. Öte yandan Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Terim\'in detayları

-İdmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)