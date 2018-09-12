Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ritm, koordinasyon ve ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Türkiye A Milli Takımı\'nın İsveç ile oynadığı maçta tam süre görev yapan Ömer Bayram, günü yenilenme koşusuyla geçirdi. Maicon Roque ise günü salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmasıyla tamamladı. Antrenman sonunda Yuto Nagatomo\'nun da doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

