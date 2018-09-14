Galatasaray, Kasımpaşa karşısında rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. hafta mücadelesinde son şampiyon Galatasaray, sahasında lider Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, 4-1’lik skorla üç puanın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısına Galatasaray etkili başladı. 55. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle öne geçen Galatasaray, 58. ve 65. dakikalarda Garry Rodrigues'in attığı gollerle skoru 3-0'a taşıdı. 76. dakikada Kasımpaşalı Diagne penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirsede 77. dakikada Serdar Aziz'in kafa golüyle fark yeniden üçe çıktı. Maçın uzatma dakikalarında Henry Onyekuru'nun attığı gol, VAR sistemiyle incelendikten sonra iptal edildi. Galatasaray maçı 4-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip bu skorun ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Lige iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa ise bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.