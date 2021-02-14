Galatasaray Kasımpaşa ertelenecek mi?

İstanbul'da devam eden kar yağışı, şehri etkisi altına alırken bugün saat 16:00'da oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçıyla ilgili son karar henüz verilmedi. Bu akşam 19:00'da başlaması gereken maç kar yağışı nedeniyle 16:00'ya alınmıştı fakat özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı artarak devam ediyor.

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem Erkan Özdamar'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala Türk Telekom Arena'da bekleyiş devam ediyor.