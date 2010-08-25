-GALATASARAY, KARPATY'YE KONUK OLACAK İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Karpaty takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 237. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 133, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen bu organizasyonda 70, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 236 maç oynadı. Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 236 maçta 90 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 61 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 333 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 336 gol gördü. -UEFA'DA 71. SINAVINDA- Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birine imza atarak 2000 yılında kupayı kaldırdığı UEFA'da, toplam 70 mücadeleyi geride bıraktı. UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, sahaya çıktığı 70 mücadelede 29 galibiyet, 21 beraberlik, 20 yenilgi alırken, rakip fileleri toplam 115 kez havalandırdı ve kalesinde 90 gol gördü.