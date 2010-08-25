-GALATASARAY KARPATY MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Ukrayna'nın Karpaty takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Harry Kewell ve Elano Blumer'in sakatlıkları sıkıntı yarattı. Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla zor bir dönem geçiren sarı-kırmızılı takımın, Karpaty ile yapacağı karşılaşma öncesinde sakatlık sorunu yaşayan önemli futbolcuları Kewell ve Elano'un maçın seyahat kadrosuna alınmayacağı açıklandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yaptıkları bildirildi. Bu arada sakatlıkları devam eden Pino, Sabri ve Çağlar Birinci'nin tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah saatlerinde THY'nin özel seferiyle Ukrayna'nın Lviv kentine hareket edecek.