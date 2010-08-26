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Spor

GALATASARAY KARPATY MAÇINA HAZIR LVİV (A.A)

26 Ağustos 2010 00:04

-GALATASARAY KARPATY MAÇINA HAZIR LVİV (A.A) - 25.08.2010  - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Karpaty, takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, maçın oynanacağı Lviv'in Ukrayna Stadı'nda yapılan antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcuların Bursaspor mağlubiyetinin üzüntüsünü üzerlerinden attıkları ve bir hayli neşeli oldukları görüldü. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan idmanda futbolcuların teknik çalışmaların ardından Karpaty maçının taktik provasını yaptıkları öğrenildi. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Ukrayna'ya getirilmeyen Kewell, Elano, Pino, Sabri ve Çağlar katılmadı. -STADIN DOLMASI BEKLENİYOR- Galatasaray'ın, Karpaty takımıyla oynayacağı karşılaşmaya, Ukraynalı taraftarlarını büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Oldukça ateşli bir taraftar grubuna sahip olan Ukranya ekibinin Galatasaray'la yapacağı maçın biletlerinin günler öncesinden tükendiği ve 28 bin kişilik kapasiteye sahip olan Ukrayna Stadı'nın tamamen dolacağı kaydedildi. Öte yandan, Karpaty takımının antrenörü Belaruslu Oleg Kononov'un yarınki önemli karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenlemediği ifade edildi.

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