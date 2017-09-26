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Spor

Galatasaray Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7'nci haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

26 Eylül 2017 17:31

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7\'nci haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Igor Tudor\'un yönetimindeki antrenman topla ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan sarı-kırmızlı ekip, belli bir bölgede 7\'ye 7 topa sahip olma çalışması yaptı.
Antrenmanın sonraki bölümünde Bursaspor\'a karşı 90 dakika forma giyen oyuncular çalışmayı tamamlarken diğer oyuncular, U21 Takımı ile 11\'e 11 tam sahada çift kale maç yaptı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.30\'da Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

HABER-KAMERA: SERHAN TÜRK/İSTANBUL,(DHA)

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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