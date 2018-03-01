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Spor

Galatasaray, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

01 Mart 2018 18:03

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 20 dakika süren dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda beşe beş takımlar halinde kontrol pas, tek pas ve serbest oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00\'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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