T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Karabüksporlu Latovlevici için girişimde bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, sol bek Latovlevici'yi isteyen Galatasaray'a olumlu cevap verildiğini açıkladı

06 Eylül 2017 22:59

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, sol bek Latovlevici\'yi isteyen Galatasaray\'a olumlu cevap verildiğini açıkladı.
Başkan Tankut Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in Latovlevici transferi için kendisini aradığını söyledi. Başkan Özbek\'in \'\'Latovlevici\'yi satmayı düşünüyor musunuz?\" diye sorduğunu belirten Tankut, \"Biz de \'olabilir\' dedik. \'O zaman biz yönetimimizle görüşüp size dönelim\' dediler. Onlardan gelecek habere göre hareket edeceğiz. Ancak şu anda bir imza aşamasında değiliz\'\' diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun TankutLatovleviciGalatasarayBaşkan Tankut Galatasaray Başkanı DursunBaşkanTankut"BizOnlardanAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24