Galatasaray Karabüksporlu Latovlevici için girişimde bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, sol bek Latovlevici\'yi isteyen Galatasaray\'a olumlu cevap verildiğini açıkladı.

Başkan Tankut Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in Latovlevici transferi için kendisini aradığını söyledi. Başkan Özbek\'in \'\'Latovlevici\'yi satmayı düşünüyor musunuz?\" diye sorduğunu belirten Tankut, \"Biz de \'olabilir\' dedik. \'O zaman biz yönetimimizle görüşüp size dönelim\' dediler. Onlardan gelecek habere göre hareket edeceğiz. Ancak şu anda bir imza aşamasında değiliz\'\' diye konuştu.