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Spor

"Galatasaray, Karabükspor Teknik Direktörü Tudor ile görüştü"

Galatasaray, kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör değiştirmeyi planlıyor

14 Şubat 2017 15:43

Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı taraftarların da 1 numaralı gözdesi Igor Tudor için harekete geçtiği iddia edildi.

Ahaber'de yer alan habere göre, saat 14:00'teki Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'in şartlarını öğrenip yönetime sunmak isteyen Sportif AŞ idarecileri, Hırvat teknik adamı aradı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor ile bizzat görüştü.

Tudor ile telefonda konuşan Galatasaraylı yönetici, Hırvat teknik adam ile masaya oturup görüşmek istediklerini iletti. Kısaca Galatasaray ilk kez bu kadar somut bir adım attı.

Tudor ise Galatasaray'ın teklifi üzerine şartlar için menajeri olan eski Beşiktaşlı futbolcu Seric ile şartları oturup beraber konuşacaklarını söyledi.

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Jan Olde RiekerinkIgor Tudor

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