GALATASARAY-KARABÜK MAÇINDA 11 TARAFTARA İŞLEM YAPILDI 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu\'nda oynan Galatasaray- Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yaptı.

Taraftarlara yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye görevli memura görevini yaptırmamak ve direnmek, 3 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 2 kişiye hakaret içeren tezahürat, 1 kişiye usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişiye ise usulsüz bilet temin etmek ve sahaya bıçak sokmak. Hakkında işlem yapılan 11 taraftar spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.







