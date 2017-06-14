Galatasaray Kap'a bildirdi: Bruma 12.5 milyon Euro ve bonuslarla Leipzig'de

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile sorun yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Bruma, Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig kulübüne transfer oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncuyla 5 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Portekizli genç yıldız, Galatasaray formasıyla geçen sezon çıktığı 30 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

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Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15.000.000 Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;

*Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)

Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."