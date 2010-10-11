T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY KAN KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2010 14:38

-GALATASARAY KAN KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne ise eleme turlarında veda etmekten kurtulamayan Galatasaray, geçen sezona oranla önemli ölçüde kan kaybetti. Geçen sezonun ilk 7 haftasını 6 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan, Beşiktaş derbisini kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 19 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, bu sezon ise liderin uzak ara arkasında kaldı. Bu sezon yaptığı 7 lig maçının 4'ünü kazanan, 3'ünü ise kaybeden ''Cim-Bom'', ancak 12 puanı hanesine yazdırabildi ve 1 maç eksiğine rağmen 16 puanla lider durumda bulunan Bursaspor'un çok gerisinde 7.'liğe yerleşebildi. -AZ ATTI, ÇOK YEDİ- Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard'ın sisteminde bir değişiklik olmamasına karşın geçen sezona göre çok daha az gol atıp, kalesinde daha çok gol gördü. İyi bir başlangıç yaptığı geçen sezonun ilk 7 haftasında rakip fileleri 20 kez havalandıran, kalesinde ise 5 gol gören Galatasaray takımı, bu sezon ise ancak 10 gol atabildi ve ağlarında 8 gole engel olamadı.  -AVRUPA'DA DA KAYIP- Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da düşüş yaşadı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, gruplarda mücadele ettikten sonra, İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi. Atletico Madrid daha sonra kupada şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, bu sezon ise Ukrayna ekibi Karpaty'ye boyun eğerek Avrupa'da sezonu erken kapadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24