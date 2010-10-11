-GALATASARAY KAN KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne ise eleme turlarında veda etmekten kurtulamayan Galatasaray, geçen sezona oranla önemli ölçüde kan kaybetti. Geçen sezonun ilk 7 haftasını 6 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan, Beşiktaş derbisini kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 19 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, bu sezon ise liderin uzak ara arkasında kaldı. Bu sezon yaptığı 7 lig maçının 4'ünü kazanan, 3'ünü ise kaybeden ''Cim-Bom'', ancak 12 puanı hanesine yazdırabildi ve 1 maç eksiğine rağmen 16 puanla lider durumda bulunan Bursaspor'un çok gerisinde 7.'liğe yerleşebildi. -AZ ATTI, ÇOK YEDİ- Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard'ın sisteminde bir değişiklik olmamasına karşın geçen sezona göre çok daha az gol atıp, kalesinde daha çok gol gördü. İyi bir başlangıç yaptığı geçen sezonun ilk 7 haftasında rakip fileleri 20 kez havalandıran, kalesinde ise 5 gol gören Galatasaray takımı, bu sezon ise ancak 10 gol atabildi ve ağlarında 8 gole engel olamadı. -AVRUPA'DA DA KAYIP- Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da düşüş yaşadı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, gruplarda mücadele ettikten sonra, İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi. Atletico Madrid daha sonra kupada şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, bu sezon ise Ukrayna ekibi Karpaty'ye boyun eğerek Avrupa'da sezonu erken kapadı.