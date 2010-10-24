-GALATASARAY KAMPA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların, yeni teknik direktörleri Georghe Hagi yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanda, teknik ekibe yeni katılan antrenör Bogdan Vintila ve kondisyoner Giovanni Melchiorre de hazır bulundu. Galatasaray'da, sakatlıkları olan Harry Kewell, Gökhan Zan ve Aydın Yılmaz'ın kondisyoner eşliğinde çalıştığı, Milan Baros ve Arda Turan'ın ise fizyoterapist eşliğinde saha egzersizlerini sürdürdüğü ifade edildi. Futbolcuların, ısınma hareketleri ile başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durduğu bildirildi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldığı kaydedildi. Galatasaray, deplasmanda oynayacağı zorlu Fenerbahçe maçı için, çalışmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.