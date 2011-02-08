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GALATASARAY KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ YOLLADI İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 21:52

-GALATASARAY KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ YOLLADI İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 -Galatasaray Kulübü, pazar günü oynanan Galatasaray-Eskişehirspor maçında Batuhan Sağır'ın yaralanmasıyla ilgili olarak stattaki bütün güvenlik kamera görüntülerini incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdi. Alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulüp, maç sırasında Batuhan Sağır'ın taraftarlarca meşrubat şişesi atılarak yaralanmasıyla ilgili olarak, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nın güvenlik kamera görüntülerini Asayiş Şube Müdürlüğü Spor Büro Amirliğine gönderdi. Görüntüleri incelemeye alan güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

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