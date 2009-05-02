Galatasaray kafilesine şok saldırı!



Galatasaray'ın, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hacettepe'ye 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılmayı zora sokması, Sarı-kırmızılı taraftarları gerdi.



Doğan Haber Ajansı'ndan Kadir Çetincalı'nın haberine göre; Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından gece Ankara'dan İstanbul'a dönen Galatasaray kafilesine Atatürk Havalimanı'nda çirkin bir saldırı gerçekleşti.



Yenilgiye sinirlenen 200 kadar öfkeli taraftar, havalimanına gelerek Sarı-kırmızılı kafilenin çıkışını beklemeye başladılar. Uçaktan inen kafile, kendilerini Florya'ya götürecek otobüse giderken, alana gelen Sarı-kırmızılı taraftarlar, başta Kulüp Başkanı Adnan Polat, Futbol A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı sloganlarla protesto ettiler. Bunun üzerine gerginleşen ortam sırasında bir taraftarın, Hasan Şaş'ın kafasına telefon ile vurduğu görüldü. Sarı-kırmızılı kafile, çok az sayıdaki güvenlik güçlerinin çabasıyla güçlükle otobüse binerek havalimanından uzaklaştı.



Bu arada Başkan Adnan Polat ve yöneticiler, taraftarların tepkisi nedeniyle, havaalanı çıkışında kendi özel arabalarına binemeyerek, takım otobüsüne girdiler.



