T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray kafilesine şok saldırı!

Hacettepe'ye 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılmayı zora sokması, Sarı-kırmızılı taraftarları gerdi.

02 Mayıs 2009 03:00


Galatasaray'ın, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hacettepe'ye 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılmayı zora sokması, Sarı-kırmızılı taraftarları gerdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Kadir Çetincalı'nın haberine göre; Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından gece Ankara'dan İstanbul'a dönen Galatasaray kafilesine Atatürk Havalimanı'nda çirkin bir saldırı gerçekleşti.

Yenilgiye sinirlenen 200 kadar öfkeli taraftar, havalimanına gelerek Sarı-kırmızılı kafilenin çıkışını beklemeye başladılar. Uçaktan inen kafile, kendilerini Florya'ya götürecek otobüse giderken, alana gelen Sarı-kırmızılı taraftarlar, başta Kulüp Başkanı Adnan Polat, Futbol A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı sloganlarla protesto ettiler. Bunun üzerine gerginleşen ortam sırasında bir taraftarın, Hasan Şaş'ın kafasına telefon ile vurduğu görüldü. Sarı-kırmızılı kafile, çok az sayıdaki güvenlik güçlerinin çabasıyla güçlükle otobüse binerek havalimanından uzaklaştı.

Bu arada Başkan Adnan Polat ve yöneticiler, taraftarların tepkisi nedeniyle, havaalanı çıkışında kendi özel arabalarına binemeyerek, takım otobüsüne girdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24