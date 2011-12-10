T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray kafilesi Trabzon'da TRABZON (A.A)

10 Aralık 2011 20:47

-Galatasaray kafilesi Trabzon'da TRABZON (A.A) - 10.12.2011 - Galatasaray kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşması için uçakla Trabzon'a geldi. İstanbul'dan 19 kişilik futbolcu kadrosuyla Trabzon'a hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Trabzon Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarınca karşılandı. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle oluşturulan şeridin arkasından tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.  Kafilede yer alan futbolcular içinde en çok ilgiyi, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Trabzonlu Engin Baytar gördü. Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra otobüsle gittiği Novotel'e yerleşerek, maç saatini beklemeye başladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24