-Galatasaray kafilesi Trabzon'da TRABZON (A.A) - 10.12.2011 - Galatasaray kafilesi, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşması için uçakla Trabzon'a geldi. İstanbul'dan 19 kişilik futbolcu kadrosuyla Trabzon'a hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Trabzon Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarınca karşılandı. Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle oluşturulan şeridin arkasından tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Kafilede yer alan futbolcular içinde en çok ilgiyi, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Trabzonlu Engin Baytar gördü. Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra otobüsle gittiği Novotel'e yerleşerek, maç saatini beklemeye başladı.