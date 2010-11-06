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Spor

GALATASARAY KAFİLESİ TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A)

06 Kasım 2010 23:23

-GALATASARAY KAFİLESİ TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray kafilesi, kente geldi. Teknik direktör Gheorghe Hagi ve Galatasaraylı futbolcular, İstanbul'daki sis nedeniyle yaklaşık 2 saatlik rötarla geldikleri Trabzon Havalimanı'nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'a çiçek verdi. Galatasaraylı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi. Kafilede, eski DYP genel başkanlarından Mehmet Ağar da yer aldı.

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