-GALATASARAY KAFİLESİ TRABZON'A GELDİ TRABZON (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray kafilesi, kente geldi. Teknik direktör Gheorghe Hagi ve Galatasaraylı futbolcular, İstanbul'daki sis nedeniyle yaklaşık 2 saatlik rötarla geldikleri Trabzon Havalimanı'nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'a çiçek verdi. Galatasaraylı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi. Kafilede, eski DYP genel başkanlarından Mehmet Ağar da yer aldı.