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Spor

Galatasaray, kafilesi Konya'da

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Atiker Konyaspor'un konuğu olacak olan Galatasaray, bu maç için Konya'ya geldi

31 Ocak 2018 23:22

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Atiker Konyaspor\'un konuğu olacak olan Galatasaray, bu maç için Konya\'ya geldi. Sarı- kırmızı kafiliye, havalimanında taraftar coşkuyla karşıladı. 
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.30\'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Atiker Konyaspor ile karşılacak. Galatasaray kafilesi özel uçakla akşam saatlerinde Konya\'ya geldi. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı oyuncuları havalimanında coşkuyla karşıladı. Kafile, havalimanından kamp yapacağı otele geçti. 
Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

FOTOĞRAFLI 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Futbolculardan detay
- Fatih Terim\'den detay
- Coşkulu karşşılama 
- Taraftartan detay

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