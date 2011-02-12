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Spor

GALATASARAY KAFİLESİ GAZİANTEP'TE GAZİANTEP (A.A)

12 Şubat 2011 02:03

-GALATASARAY KAFİLESİ GAZİANTEP'TE GAZİANTEP (A.A) - 11.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yarın akşam Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Gaziantep Havaalanı'na gelen Galatasaray kafilesi, taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile yaklaşık olarak 1 saat rötarlı olarak geldi.  Gaziantep Galatasaray Futbol Okulu'nun minik öğrencileri de Galatasaray Sportif Direktör Adnan Sezgin ve Teknik Direktör Gheorghe Hagi'yi çiçeklerle karşıladı. Gaziantep Havalimanı'nda takımlarını bekleyen taraftarlar, takımları lehine slogan attı, taraftarlar futbolculardan imza almak için yarıştı. Galatasaray'da kafile başkanlığını Sportif Direktör Adnan Sezgin yaptı, Kulüp Başkanı Adnan Polat ise cezası nedeniyle Gaziantep'e gelmedi.  Teknik adam Hagi ve futbolcular Galatasaraylı taraftarların formalarını imzaladı bol bol hatıra fotoğrafı  çektirdi. Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamanın ardından yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular otobüsle kalacakları otele yerleşmek için polis eskortu ile havaalanından ayrıldı.

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