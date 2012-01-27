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Spor

Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 17:12

-Galatasaray kafilesi Bursa'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu şehre gitti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray takımı, ardından Atatürk Havalimanı'ndan özel bir uçakla Bursa'ya hareket etti. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Bursaspor maçı kafilesine aldığı futbolcular şöyle: Kale: Fernando Muslera, Ufuk Ceylan. Savunma: Tomas Ujfalusi, Gökhan Zan, Hakan Balta, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Çağlar Birinci. Orta Saha: Ceyhun Gülselam, Selçuk İnan, Felipe Melo, Engin Baytar, Emre Çolak, Kazım Kazım, Albert Riera. Forvet: Yiğit Gökoğlan, Johan Elmander, Sercan Yıldırım.

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