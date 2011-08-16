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Spor

Galatasaray kafilesi Atina'da ATİNA (A.A)

16 Ağustos 2011 18:52

-Galatasaray kafilesi Atina'da ATİNA (A.A) - 16.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile yarın oynayacağı özel karşılaşma için Atina'ya geldi. Özel bir uçakla Atina'ya gelen sarı-kırmızılı ekipte, anlaşma sağlanan ve sabah sağlık kontrolünden geçen Emmanuel Eboue, yer almadı. Eboue'nin, Olympiakos maçının ardından başlayacak Slovenya kampında takıma dahil olacağı bildirildi.  Teknik direktör Fatih Terim, Atina Havalimanı'nda yaptığı kısa açıklamada, Atina'nın ekip olarak sık geldikleri bir yer olduğunu belirterek, ''Olympiakos, bizim için her zaman ciddi bir rakiptir. Güzel, kardeşçe bir maç olur inşallah'' dedi. Başkanlığını yönetici Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı Galatasaray kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak kalınacak otele hareket etti. Sarı-kırmızılılar, bu akşam Olympiakos'un Redi bölgesinde bulunan kamp tesislerinde yapacağı antrenmanla, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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