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Spor

Galatasaray kafilesi Antalya'da

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray, devre arası kampını yapacağı Antalya'ya ulaştı

08 Ocak 2018 00:01

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA)

Galatasaray, devre arası kampını yapacağı Antalya\'ya ulaştı.
Sarı-kırmızılı kafile, saat 19:00\'da İstanbul\'dan hareket eden özel bir uçakla Antalya\'ya geldi. Kafilede daha önce Antalya\'ya gelen teknik direktör Fatih Terim\'in yanı sıra, direkt olarak kampa katılacak bazı yabancı oyuncular yer almadı.
Antalya Havalimanı\'na inen sarı-kırmızılı ekip, buradan kalkan otobüs ile kamp yapacağı otele geçti.
Galatasaray, Antalya’daki ilk idmanını yarın saat 10:30’da kamp hazırlıklarını gerçekleştireceği tesislerde ilk 25 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sarı-kırmızılı kafilenin Antalya\'ya gelişi
- Taraftarların meşale şovu
- Detaylar

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