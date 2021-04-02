T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Kadın Basketbol takımında 5 sporcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı

02 Nisan 2021 14:47

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, beş sporcusunun Kovid 19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

galatasaraykadın basketbolgalatasaray covid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24