Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet hasretine son verecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, son 5 kulüp başkanı ve takımın son dönemdeki 8 teknik adamı, Kadıköy'de galibiyet yaşayamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 16'sı da lig olmak üzere 19 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 16 yıla yakın sürede Galatasaray Kulübü'nün son 5 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014) ve son olarak da Duygun Yarsuvat (2014-2015), deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

Özbek'in ilk, Hamzaoğlu'nun

Kadıköy'de ikinci derbisi





Galatasaray'da pazar günkü derbi öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek, ayrı bir heyecan yaşıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mayıs 2015'te yapılan kongrede Duygun Yarsuvat'ın yerine başkanlığa seçilen Dursun Özbek, Kadıköy'deki ilk derbisinde, sarı-kırmızılıların deplasmanda uzun yıllar süren bu özleminin bitişine tanıklık etmek amacında.

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli'nin yerine geçen sezon 12. haftada göreve başlayan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyan Hamza Hamzaoğlu ise teknik adamlık kariyerinde Kadıköy'deki ikinci derbisinde, 19 maçlık galibiyet hasretine son vermek için saha kenarında takımını yönetecek. Hamzaoğlu yönetimindeki "Cim Bom", geçen sezon lider olarak geldiği Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Son 8 teknik adam galibiyet yaşayamadı





Galatasaray'ı son dönemde çalıştıran teknik adamlardan 8'i, Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe galibiyeti göremedi. Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1) ve Hamza Hamzaoğlu (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Galatasaray'ın, deplasmanda galibiyete hasret kaldığı son 19 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamları şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç Teknik Direktör

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu

Son 6 maçın 3'ünde berabere kaldı

Kadıköy'de oynanan son 19 derbinin 14'ünü ev sahibi takım kazanırken, 5 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, bu sürede Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 16 lig maçından 13'ünü yitirdi, son 6 maçın 3'ünde beraberlik alabildi. Fenerbahçe'nin bu dönemde attığı 40 gole, Galatasaray 13 golle yanıt verebildi.

Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki kötü performansına rağmen 2011-2012 sezonunda son maçta Fenerbahçe ile berabere kalarak, rakibinin sahasında şampiyonluğu kutladı.

Kadroda Kadıköy'de galibiyet

gören futbolcu yok

Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunda daha önce Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti gören futbolcu bulunmuyor. Cimbom, deplasmanda Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihindeki lig maçında aldı. 1999-2000 sezonunun 9. haftasında oynanması gereken ancak milli maç ve Galatasaray'ın Avrupa kupası karşılaşması nedeniyle ertelenen karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, zirvedeki en yakın takipçisi Gaziantepspor ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarıp 32 puanla koltuğunu korurken, Fenerbahçe ise 21 puanla 5. sırada kalmıştı.

Tarihi maçın kadrosu

Fenerbahçe Stadı'nda 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan ve hakem Muhittin Boşat'ın yönettiği karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 20. dakikada Hasan Şaş, 30. dakikada Marcio atarken, Fenerbahçe'nin tek golü ise 52. dakikada Moldovan'dan gelmişti.

Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı son resmi maçın kadrosunda bulunan sarı-kırmızılı futbolcular şöyle:

İlk 11: Mehmet Bölükbaşı, Fatih Akyel, Carlos Alberto de Oliveria "Capone", Gheorghe Popescu, Emre Belözoğlu, Ergün Penbe, Okan Buruk, Suat Kaya, Hakan Şükür, Hasan Şaş, Mandinga Dos Santos Marcio.

Yedekler: Kerem İnan, Mehmet Yozgatlı, Bülent Korkmaz, Arif Erdem, Saffet Akyüz, Ahmet Yıldırım, Tugay Kerimoğlu.

Dünya yıldızları da çare olamadı

Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi. Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 16 yıla yakın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Frank Ribery, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.