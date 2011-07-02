-GALATASARAY JAKA LAKOVİC İLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2010-11 sezonunda İspanya Ligi takımlarından Regal FC Barcelona forması giyen Sloven guard Jaka Lakovic ile 2 yıllık kesin anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesi aracılığıyla transfer haberini duyururken, ''Yeni sporcumuza Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz'' ifadesini kullandı. Kariyerinin son 10 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarda yer alan 1.86 metre boyundaki sporcu, daha önce Slovenya'da Geoplin Slovan ile Krka Novo Mesto, Yunanistan'da ise Panathinaikos'ta forma giydi. Basketbol hayatı kupalarla dolu olan 33 yaşındaki Lakovic, bir numaralı pozisyonda görev yapıyor.