T24- Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın liderlik koltuğuna oturmasına karşın, iyi futbol oynamadığını yazdı. Gençlerbirliği'nin eline geçen fırsatları değerlendiremediğini ve Galatasar'ın da yıldız futbolcularıyla galibiyeti aldığını belirten Dilmen, maçın isminin ise yardımcı hakem İsmail Şencan olduğunu yazdı.



Dilmen'in, bugünkü (20 Aralık 2009) milliyette yayınlanan yazısı şöyle:



Futbolda nefret ettiğim bazı atasözleri vardır... Bunlardan bir tanesi de “Atamayana atarlar”. Bu söze hiçbir zaman katılmazdım. “Ne demek atamayana atarlar” derdim. Dün hakikaten ben de inandım.

İkinci yarıda Gençlerbirliği bir sürü pozisyon buldu. Hem de öyle pozisyonlar ki, kaçırmanın atmaktan daha zor olduğu fırsatlar. Ama Galatasaray’ın birkaç maçtır yaptığı anlamsız ofsayt taktiklerindeki şaşkın hali sanırım Gençlerbirliğili oyuncuları da şaşırtmış olacak ki Kahe bomboş topları dışarı vurdu. Ardından gelen bir kornerde bu kez de kaptan Orhan, altıpastan topu direğe nişanladı.

Galatasaray takımı öndeki kaliteli oyuncularının üç-dört kez parladığı bölümlerde ancak bu kadar pozisyon yakaladı. Nitekim bunlardan birinde Arda ile başlayan pozisyon Elano’nun nefis ara pasıyla çizgiye inen Keita’ya kadar gitti. Keita klasikleşmiş paralel paslarından birini çıkardı. Yine Kewell klasik koşusuyla golü buldu.

Açıkcası Galatasaray iyi oynamıyor. Ligin eli ayağı düzgün takımlarından biri olan Gençlerbirliği karşısında da iyi değillerdi. Orta sahada hem Mustafa Sarp, hem de Mehmet Topal oynamasına rağmen bu kadar pozisyon vermeleri düşündürücü.

Deplasmanda, hele de Ali Sami Yen’de bundan daha net pozisyonlar bulamazsın. Atamazsan da Gençlerbirliği gibi kaybedersin. Çünkü Galatasaray ne kadar kötü oynasa da yetenekli oyunculara sahip. Skor tabelasını her an değiştirebiliyorlar. Örneğin Elano... Fazla gözükmedi ama gol öncesi Keita’ya attığı ara pas mükemmeldi. Keita maçın başında etkiliydi. Rakibini her pozisyonda geçti. İkinci yarıda ise kaybolup sinirlenmeye başlamıştı. Ama golde yine müthiş bir patlama ile sıfıra indi ve işi bitirdi. Kewell’dan da söz etmeden geçmek olmaz. Birincisi rakip kaleye kusursuz doğru koşular yapan bir oyuncu. Profesyonelliği ve özverisi ile de Galatasaray’da iz bırakıyor açıkcası.

Sonuçta Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Kötü oynamalarına rağmen üst üste iki maç kazanmaları devreye moralli girmelerini sağladı.

Maçın adamı mı? Tartışmasız yardımcı hakem İsmail Şencan. Kewell’ın attığı goldeki ofsaytı santim santim gören, ikinci yarıda büyük tartışma yaratan Gençlerbirliği ataklarında ofsayt bayrağı kaldırmayarak doğruyu yapan Şencan’ı tebrik etmek gerek.