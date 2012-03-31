Galatasaray, İtalya'da kupa finaline çıkıyor

Kadınlar CEV Kupası Finali'ndeki Galatasaray, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya'nın Yamamay takımı ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak. Dev mücadele, saat 21:30'da NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile İtalya'nın Yamamay Busto Arsizio takımları arasındaki CEV Kupası finali rövanşı, bu akşam 21.30'da, Busto Arsizio kentindeki Palayamamay Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında 27 Mart Salı günü İstanbul'da oynanan ilk müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, avantajlı taraf konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı Türk temsilcisi, İtalya'da oynanacak rövanş maçını hangi skorla olursa olsun kazandığı takdirde kupanın sahibi olacak.

Karşılaşmayı Yamamay'ın kazanması durumunda ise kupayı kazanacak takım, maçın hemen ardından oynanacak 15 sayılık ''altın set'' sonunda belirlenecek.

Galatasaray ile İtalya'nın Yamamay takımları arasındaki Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası finalinin rövanşı Milano yakınlarındaki Busto Arsizio kentinde 21.30'da başlayacak.