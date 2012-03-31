T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, İtalya'da kupa finaline çıkıyor

Sarı-kırmızılı Türk temsilcisi, İtalya'da oynanacak rövanş maçını hangi skorla olursa olsun kazandığı takdirde kupanın sahibi olacak

31 Mart 2012 20:29

Kadınlar CEV Kupası Finali'ndeki Galatasaray, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya'nın Yamamay takımı ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak. Dev mücadele, saat 21:30'da NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile İtalya'nın Yamamay Busto Arsizio takımları arasındaki CEV Kupası finali rövanşı, bu akşam 21.30'da, Busto Arsizio kentindeki Palayamamay Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında 27 Mart Salı günü İstanbul'da oynanan ilk müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, avantajlı taraf konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı Türk temsilcisi, İtalya'da oynanacak rövanş maçını hangi skorla olursa olsun kazandığı takdirde kupanın sahibi olacak.

Karşılaşmayı Yamamay'ın kazanması durumunda ise kupayı kazanacak takım, maçın hemen ardından oynanacak 15 sayılık ''altın set'' sonunda belirlenecek.

Galatasaray ile İtalya'nın Yamamay takımları arasındaki Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası finalinin rövanşı Milano yakınlarındaki Busto Arsizio kentinde 21.30'da başlayacak.

 

ETİKETLER

GalatasarayCEVİtalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24