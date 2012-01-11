-Galatasaray istediğini aldı İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Adana Demirspor'u 4-1 yenip, tur atlayarak, istediklerini aldıklarını söyledi. Karşılaşma sorası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Adana Demirspor karşısına, oynayanlar, uzun zamandır oynamayanlar ve gençlerden bir karışımla çıktıklarını söylerken, ''Sezon başından beri dinlendiremediğim bazı oyuncuları, dinlendirme fırsatım oldu. Bazı oyuncuların ise sorumluluk almalarını istedim. Arkadaşlarımız iyi işler yaptılar ve sonucu aldılar. Sonuçtan memnunum. Önemli olan turu geçmekti'' dedi. Galatasaray'da Servet ve Gökhan'ın savunmada yaptıkları hataların hatırlatılması üzerine, ferdi hatalara çare bulunamadığını dile getiren Terim, ''Hep kendi hatalarımızla verdiğimiz pozisyonlar, bu durum net olarak ortada. Herkes şansını iyi kullanmalı. Muhakkak ki hatalar olacak. En iyi 11'i çıkarmak isteriz. Ama bu kadar çok hata beklemiyordum. Arkadaşlarımız daha dikkatli olacaktır. Belki, 'Nasıl olsa kazanırız' duygusu, ama doğru değil'' diye konuştu. Kaleci Ufuk'un başarılı performansına da değinen Terim, kaleci antrenörü Taffarel'e övgülerde bulunurken, ''Kendisi önemli bir kaleciydi, antrenörlüğü de öyle. Muslera, Aykut ve Ufuk çok değiştiler ve pozitif yönde değişmeye devam edecekler. Taffarel'e teşekkür ediyorum. Bu olumlu değişimi Taffarel'e borçluyuz'' ifadelerini kullandı. -Adana Demirspor performanstan memnun- Adana Demirspor teknik direktörü Durmuş Ali Çolak, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çolak, maçta çok önemli pozisyonlar bulduklarını, ancak değerlendiremediklerini belirterek, ''Oyuncularımın ortayı koyduğu mücadele ve futboldan son derecede memnunum. Sonuç ile oyun ters orantılı'' dedi. Karşılaşmada net pozisyonlar bulduklarını kaydeden Durmuş Ali Çolak, ''Maçın kırılma anı Ayhan'ın kırmızı kartlık pozisyonuydu. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik daha farklı bir skorla ayrılabilirdik. Oyuncularımı, Galatasaray'ı ve bizi desteklemeye gelen taraftarımızı tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı. Çolak, Ayhan'ın 32. dakikadaki pozisyonda gole giden oyuncularına faul yaptığını anlatarak, ''Bana göre o pozisyon kırmızı karttı. Çünkü oyuncumuz gole gidiyordu'' şeklinde konuştu.