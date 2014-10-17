Galatasaray istedi Atletico Madrid aldı

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Adnan Öztürk'ün CEO adaylarından olan Peter Kenyon, Atletico Madrid'de etkin bir pozisyona getirildi.

Galatasaray'da 27 Mart 2010'da yapılan seçimlerde aday olan Adnan Öztürk, Galatasaray'a başkan olması durumunda CEO pozisyonuna getirmeyi vaat ettiği Peter Kenyon, Atletico Madrid'de etkin bir pozisyonda yönetime girdi.



Kenyon'un Atletico Madrid'de ticari büyüme ve uluslararası alanda genişleme gibi konulara odaklanacağı bildirildi. İngiliz yönetici'nin kulübün genel menajeri Miguel Angel Gil ile olan iyi ilişkisine vurgu yapıldı.



Adnan Öztürk 2010'daki seçim öncesinde Peter Kenyon, Tomas Kurth ve Esteve Calzada gibi profesyonellerle anlaşma sağladıklarını ve başkan olması durumunda bunlardan birini kulübün CEO'su olarak göreve getireceğini söylemişti.