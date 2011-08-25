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Spor

Galatasaray İstanbul'a rötarlı döndü İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 15:14

-Galatasaray İstanbul'a rötarlı döndü İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Yurt dışı kamp çalışmalarının ardından dün gece İspanyolların dünyaca ünlü takımı Real Madrid ile özel maç yapan Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a rötarlı döndü. Maç sonrası sabaha karşı Madrid'den ayrılan sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, bir erkek kabin görevlisinin rahatsızlanması nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'ya zorunlu iniş yaptı. Görevlinin tedavi için Roma'ya indirilmesinin ardından kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından Atatürk Havalimanı'na geldi.  Bu arada, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sarı-kırmızılı yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, UEFA'nın isteği üzerine Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilmesi kararıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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