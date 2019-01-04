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Spor

Galatasaray, İstanbul etap çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı

04 Ocak 2019 21:22

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul\'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.
Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanların ilkinde sabah salonda genel kuvvet çalışma yaptı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra pas destek çalışması üzerinde duruldu. Ana bölünde ise sınırlı alanda dayanıklılık çalışmaları (sırasıyla hedefsiz, minyatür kaleli ve büyük kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 11.30\'da özel bir uçuşla Antalya\'ya giderek sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına bu kentte devam edecek.

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