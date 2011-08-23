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Spor

Galatasaray İspanya'ya gitti BLED (A.A)

23 Ağustos 2011 20:27

-Galatasaray İspanya'ya gitti BLED (A.A) - 23.08.2011 - Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, 18-22 Ağustos arasında 3. etap hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında tamamlayan Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İspanya'ya hareket etti. Yarın akşam İspanya'da Real Madrid ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray kafilesinde, futbolcuların yanı sıra, İkinci Başkan Ali Düsürt ve yönetici Abdürrahim Albayrak da bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim, Slovenya'daki kampın fizik, kondisyon ve taktiksel açıdan çok yararlı olduğunu, takıma katılan yeni futbolcuların diğer oyuncularla kaynaşmasının da üst düzeyde geçtiğini söyledi. Yönetici Abdürrahim Albayrak ise şimdiye kadar yapılan hazırlık kamplarının çok faydalı geçtiğini, en mutluluk verici şeyin ise şimdiye kadar hiç bir sakatlığın yaşanmaması olduğunu belirtti. Terim ve ekibi yönetiminde lige en iyi şekilde hazır olacaklarını kaydeden Albayrak, ''İçimizden biri ile lig maratonuna başlamak en büyük güvence'' diye konuştu.

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