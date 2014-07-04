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Spor

Galatasaray, Işıl Alben'e veda etti

Galatasaray formasını 7 yıldan bu yana terleten Işıl Alben, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına transfer oldu

04 Temmuz 2014 03:21

Galatasaray kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 2014-2015 sezonunda Işıl Alben'e yeni takımında başarı dileğinde bulunuldu.

"Yolun Açık Olsun Kaptan" başlıklı açıklamada, "Galatasaray Odeabank'ın değerli oyuncusu, yedi sezon boyunca parçalı formayı gururla taşıyan, Avrupa ve lig şampiyonlukları yaşayıp bizlere yaşatan kaptanımız Işıl Alben'e, önümüzdeki sezon Dinamo Kursk takımında başarılar dileriz" denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rus ekiple nisan ayında özel bir sözleşme imzalayan kaptan Işıl Alben ile takımda kalması için görüşmeler yapmıştı.

 

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