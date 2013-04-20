T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray, Sanica Boru Elazığspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti

20 Nisan 2013 01:03

Galatasaray, ligin bitimine 5 hafta kala TT Arena'da  karşılaştığı Sanica Boru Elazığspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış karşılaşmasında Sanica Boru Elazığspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, henüz 2'nci dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. 20. dakikada sahneye çıkan Drogba ise hem farkı 2'ye çıkardı hem de Galatasaray'ın TT Arena'daki 100. golüne imza atmış oldu.

Serdar Güler'in 22. dakikadaki golüyle fark 1'e inerken, 26. dakikada sahneye çıkan isim yine Drogba oldu ve fark tekrar 2'ye çıktı.

İlk yarısı bu skorla biten karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç bu skorla bitti.

ETİKETLER

galatasarayelazığspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24