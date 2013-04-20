Galatasaray işi ilk yarıda bitirdi

Galatasaray, ligin bitimine 5 hafta kala TT Arena'da karşılaştığı Sanica Boru Elazığspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış karşılaşmasında Sanica Boru Elazığspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, henüz 2'nci dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. 20. dakikada sahneye çıkan Drogba ise hem farkı 2'ye çıkardı hem de Galatasaray'ın TT Arena'daki 100. golüne imza atmış oldu.

Serdar Güler'in 22. dakikadaki golüyle fark 1'e inerken, 26. dakikada sahneye çıkan isim yine Drogba oldu ve fark tekrar 2'ye çıktı.

İlk yarısı bu skorla biten karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç bu skorla bitti.