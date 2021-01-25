Galatasaray, İrfan Can transferinde kararlı

Galatasaray, ara transfer dönemi bitmeden kadrosuna yeni isimler katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci transferini bitirmek ve oyuncuyu kadrosuna katmak için Başakşehir'e yeni ödeme planları sunacak.

Galatasaray’da transferde hareketli günler yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRT Spor'un haberine göre, Yönetim, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa maçından sonra bu transferi resmileştirmeyi amaçlıyor.

Medipol Başakşehir’in para+Emre Kılınç isteğine olumlu yaklaşmayan Galatasaray, sadece bonservis bedeli ile İrfan Can'a sözleşme imzalatmayı istiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 10 milyon euro istediği milli futbolcu için sarı-kırmızılıların 6 milyon euro ile birlikte geri kalan bonservis bedelinin ödeme şekli için görüşme yapacağı kaydedildi.