Galatasaray, İrfan Can Kahveci için teklifini yaptı

Ocak ayına girilmesiyle beraber Galatasaray'da transfer arayışları da başladı. İddialara göre sarıkırmızılıların hedefinde, M.Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci var.

Fanatik'in haberine göre, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği İrfan Can Kahveci için yönetim teklifini hazırladı. Galatasaray, Başakşehir'e ilk olarak Diagne, Emre Akbaba artı 2 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sonraki teklif ise Diagne artı Luyindama şeklinde oldu. Başakşehir, ikinci öneriye daha olumlu bakarken, pazarlıkların devam ettiği öğrenildi

M.Başakşehir Başkan'ı Göksel Gümüşdağ ve kurmaylarının, bu ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Yakın arkadaşları var

Transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimalle bakılmasının sebeplerinden biri de İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş. İrfan'ın hem bu isimlerle birlikte oynamak istediği hem kariyerini Fatih Terim yönetiminde bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.