Galatasaray İrfan Can için nabız yokladı, Başakşehir kapıyı açık bıraktı

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için nabız yokladı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Marcao takası karşılığında kapıyı açık bıraktı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'da ses getiren başarılı orta sahanın sarı-kırmızılı formayı giymesi için aracılarla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile temas kuruldu. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da Başakşehir'i olası bir teklife nasıl bakacağı üzerinde duruldu.

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın ayrılmasına sıcak bakmamakla birlikte Galatasaray'ın teklifini de dinleyebileceğini iletti. Gömüşdağ'ın yakın çevresine, “İrfan Can elimizdeki en önemli değerlerden. Bonservisini Türkiye'den bir kulübün ödemesi zor. Takas teklifi yapılırsa Galatasaray'dan Marcao'yu isteriz. Onlar ne der bilmiyorum” dediği öğrenildi. Dikkatler, takasta Diagne'yi önermeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetimin tavrına çevrildi.

İrfan Can kararsız

İrfan Can Kahveci tarafında ise ikilem mevcut. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli yıldıza, yakın arkadaşları Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gelmesi için yakın markaj uyguluyor.

Fatih Terim, hem değişecek yabancı kuralı hem de zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle yerli oyunculara ağırlık veriyor. Salih Uçan ve Aytaç Kara'yı transfer gündemine alan Terim, İrfan Can'a da çok sıcak bakıyor.