Galatasaray, Inter'le masaya oturdu

Galatasaray, UEFA ile yapacağı 4 yıllık anlaşmanın şartlarını lehine çevirmenin hesaplarını yapıyor.

UEFA'nın kriterlerini inceleyen sarı-kırmızılılar, kademeli olarak mali anlamda zor bir süreçle karşı karşıya kalsa da bu şartları yerine getirebileceklerine inanıyor.

Futbolun Avrupa patronunun çizdiği rotaya rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hedef kovalayan kadro yapılanması için teknik direktör Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz'in güveni tam.

Galatasaray, UEFA'nın kadrodaki oyuncu sayısındaki kısıtlamasını ise avantaj olarak görüyor. Bu kritik eldeki oyunculardan maksimum performans alma ve maaş dengesini sağlama anlamında olumlu karşılanıyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; maaş kriterleri çerçevesinde ise en önemli plan yerli oyuncuyla Türk lirası üzerinden anlaşma yapılması. Akhisar Belediyespor'da sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'ın yıllık 3 milyon lirayı teklifini kabul eden Muğdat Çelik stratejisi diğer yerli transferler için de uygulanacak. Galatasaray yönetimi takım içindeki bazı yerli oyunculara da Türk Lirası üzerinden sözleşme revize tekliflerinde de bulunacak.

Geride kalan sezon şampiyonlukla tamamlansa da birçok mevkiide sarı-kırmızılıların takviyeye ihtiyacı var.

Bu takviyeler için de sarı - kırmızılılar şampiyonluğun yıldızlarına gelecek transfer tekliflerine güveniyor.

Galatasaray'da birçok takımın radarında olan Garry Rodrigues aynı Ndiaye gibi ciddi bir bonservis gelire beklenen oyuncuların başında geliyor. Rodrigues'in yanı sıra Feghouli, Belhanda ve Maicon'a gelecek teklifler de kulüp menfaatleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Nagatomo için temaslar hızlandırıldı

Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve şampiyonluk yolunda büyük katkı aldığı Yuto Nagatomo için de temaslar hızlandırıldı. Galatasaray yönetimi, geçen sezonu kiralık geçiren Japon yıldızın bonservisini alabilmek için Inter'le masaya oturdu.